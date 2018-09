Puzderie de șoferi beți și fără permis, depistați în trafic

Trei șoferi din județul Constanța au fost depistați în trafic conducând sub influența băuturilor alcoolice.



Potrivit comunicatului IPJ Constanța, pe 26 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 24 de ani, care a condus un autoturism, pe raza localității Săcele, din județul Constanța, fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.



Tot pe data de 26 septembrie a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un bărbat, în vârstă de 55 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Medgidia, aflat sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu un autotutrism parcat, impact în urma căruia au rezultat pagube materiale.



În aceeași zi de 26 septembrie a.c., în jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din județul Tulcea, care a condus un autoturism, pe strada Nicolae Filimon din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Toți cei în cauză au fost conduși la spital pentru a li se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.



În toate cauzele, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.