Queen a înregistrat prima piesă din ultimii zece ani

Membrii supravieţuitori ai trupei Queen şi-au unit forţele cu cîntăreţul Paul Rodgers pentru a înregistra primul cîntec nou al legendarei trupe rock din ultimii zece ani, o piesă despre maladia SIDA. “Say It\'s Not True” va fi disponibil pentru descărcare online gratuită odată cu cel de-al cincilea concert anual 46664, organizat de Ziua Mondială împotriva SIDA, de sîmbătă, de la Johannesburg. Piesa a fost interpretată prima dată live în timpul primului concert 46664, în 2003. Brian May şi Roger Taylor au lansat concertele 46664 împreună cu David Stewart, membru al trupei britanice Eurythmics. Numele concertului caritabil vine de la numărul matricol purtat de fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela în timpul celor 27 de ani de închisoare.

Paul Rodgers, care l-a înlocuit pe regretatul solist al Queen, Freddie Mercury, în turneul mondial al trupei organizat în 2005 - 2006, cîntă alături de chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor. Piesa a fost scrisă de Roger Taylor, autorul unor hituri precum “Radio Ga Ga” şi “A Kind of Magic”.Trupa Queen s-a destrămat după decesul lui Freddy Mercury din cauza maladiei SIDA în anul 1991, dar Brian May, Roger Taylor şi basistul John Dacon s-au reunit în 1997 pentru a înregistra o piesă-tribut intitulată “No-One But You”. Melodia a fost lansată ca single la începutul anului 1998. Între timp, John Deacon s-a retras de pe scena muzicală.