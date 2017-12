Queen şi Metallica îşi relansează toate albumele pe vinil

Celebrele trupe rock îşi vor lansa, în curînd, întreaga discografie pe vinil. Trupa britanică Queen a precizat că, în următorii doi ani, îşi va lansa toate albumele de studio pe vinil. Pachetele cu albumele pe vinil vor include şi detalii de pe albumele originale, precum şi postere bonus şi fotografii. Aceasta este pentru prima dată cînd toate albumele trupei Queen vor fi editate pe vinil. Casa de discuri Hollywood Records va realiza această “istorie vie” a legendarei trupe, editînd toate albumele cu solistul Freddie Mercury de la materialul discografic de debut, din anul 1973 şi pînă la cel mai recent, “The Cosmos Rocks”, din 2008, cu solistul Paul Rodgers. Hollywood Records va lansa o serie de discuri la fiecare şase luni. Prima va conţine discurile “A Night At The Opera”, “A Day At the Races”, “Sheer Heart Attack”, “Queen” şi “The Cosmos Rocks”. A doua va fi disponibilă din primăvara lui 2009 şi va include discuri rare, precum “Flash Gordon”, “News Of The World”, “A Kind of Magic” şi “Innuendo”. De asemenea, trupa Queen a anunţat că filmul despre concertul intitulat “Queen - Paul Rodgers: Let the Cosmos Rock”, va fi lansat, pe 6 noiembrie, în 425 de cinematografe din SUA. Acest film a fost înregistrat în timpul concertului care a avut loc la Harkov, în Ucraina, la care au asistat 350.000 de persoane.

Şi celebra trupă Metallica şi-a editat pe vinil cel de-al patrulea album al ei, “And Justice For All”, ca un prim pas al deciziei trupei de a-şi lansa toată discografia pe acest tip de suport. “And Justice for All” a fost editat iniţial de casa de discuri Elektra Records şi a fost lansat pe 25 august 1988. A fost primul album de studio la care a colaborat basistul Jason Newsted, care l-a înlocuit în acea perioadă pe fostul basist consacrat al trupei, Cliff Burton. Albumul s-a vîndut în opt milioane de exemplare numai în SUA şi a fost cel mai bine vîndut material discografic al trupei Metallica, la vremea respectivă.