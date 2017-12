Quentin Tarantino dă o lecţie de cinema la Cannes

Regizorul american a fost ales să prezinte parcursul carierei sale şi pasiunea pentru cinematografie în cadrul seminarului “Cinema Lesson”, la cea de-a 61-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, organizat în perioada 14 - 25 mai. Quentin Tarantino, în vîrstă de 45 de ani, este un obişnuit al Festivalului de la Cannes. În 1994 a cîştigat Palme d\'Or pentru pelicula “Pulp Fiction”, iar în 2004 a fost preşedinte al juriului. Organizatorii festivalului afirmă că “regizorul american va vorbi despre experienţele sale profesionale, cu strălucirea şi entuziasmul de care dă dovadă, datorită cărora îl cunoaştem şi iubim”. Anul trecut, seminarul “Cinema Lesson” a fost susţinut de Martin Scorsese, premiat cu un Oscar pentru drama poliţistă “Cîrtiţa”. Stephen Frears, Wong Kar-Wai, Nanni Moretti şi Sydney Pollack se numără printre ceilalţi regizori care au dat lecţii de cinema la Cannes.

Programul ediţiei a 61-a a festivalului, al cărui juriu va fi prezidat de Sean Penn, va fi anunţat pe 23 aprilie. În programul festivalului a fost inclusă avanpremiera mondială a filmului “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” de Steven Spielberg, ce va avea loc pe 18 mai. Anul trecut, premiul Palme d\'Or a fost atribuit dramei româneşti “4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile” de Cristian Mungiu.