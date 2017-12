Quentin Tarantino se crede reîncarnarea lui Shakespeare

Regizorul american crede despre el că este reîncarnarea scriitorului britanic William Shakespeare. "Am avut întotdeauna senzaţia că am fost Shakespeare într-o viaţă anterioară", a declarat regizorul de 43 de ani. Deşi nu se consideră cel mai mare fan al legendarului dramaturg, din întîmplare, "sînt aceeaşi persoană". "Nu-mi pasă de Shakespeare. Nu mi-a plăcut niciodată de Shakespeare, dar oamenii evidenţiază mereu laturi ale operei mele care oglindesc tragedii, momente şi teme shakespeariene", a spus regizorul filmului "Kill Bill". "Îmi amintesc scena din "Reservoir Dogs", în care un poliţist sub acoperire îl învaţă pe Tim Roth cum să fie poliţist sub acoperire. Cînd au venit actorii să repete scena, Harvey Keitel a citit-o şi a fost de părere că am transpus cuvintele lui Hamlet în zilele noastre", a declarat Quentin Tarantino, adăugînd că nu a citit niciodată monologul lui Hamlet.