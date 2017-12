Quintus, la un pas de veac

Preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu-Quintus, a împlinit, ieri, venerabila vârstă de 97 de ani, el aniversându-şi ziua alături de colegii săi liberali. “Eu îmi doresc sănătate şi aceeaşi sănătate o doresc şi PNL. Numai că PNL e mult mai sănătos decât mine, deşi e mai bătrân cu vreo 60 de ani. Am venit la PNL pentru că mă simt în mijlocul colegilor mei ca în cea de-a doua familie, aşa am socotit întotdeauna PNL. Atât cât pot, la vârsta asta foarte înaintată, înţeleg să-mi fac datoria şi să mergem cu partidul acesta care e, într-adevăr, istoric”, a declarat Quintus. El a fost întrebat ce sfat are pentru liberali, care s-ar afla într-o situaţie delicată deoarece au trecut recent în opoziţie. “Situaţia asta delicată am trăit-o de când mă ştiu în PNL, că mai mult în opoziţie am fost decât la putere. Pentru partid e mai bine să fim în opoziţie, ne întărim mai mult. Nu socotesc că e o situaţie dificilă, e un moment pe care sunt sigur că îl vom trece şi - aşa cum spunea şi preşedintele partidului - dacă nu luăm 20%, ne ducem acasă”, a răspuns seniorul PNL.