„Quod erat demonstrandum”, la Ierusalim

Lungmetrajul „Quod erat demonstrandum”, produs anul trecut, în România, în regia lui Andrei Gruzsniczki, participă la Festivalul Internaţional de Film de la Ierusalim, care va avea loc între 10 şi 20 iulie. Pelicula va fi proiectată pe 14 şi 15 iulie, în cadrul secţiunii Panorama a festivalului. După fiecare proiecţie, publicul cinefil va participa la o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu regizorul Andrei Gruzsniczki şi producătorul Velvet Moraru.

Anul acesta, festivalul aniversează 30 de ani de la lansare, prima ediţie având loc pe 17 mai 1984, la Cinemateca din Ierusalim, acolo unde se va desfăşura şi actuala ediţie. Pe parcursul celor zece zile de festival, vor fi proiectate aproximativ 200 de filme, în cadrul secţiunilor: Panorama (producţii internaţionale), Documentary Films, The Jewish Experience (filme care abordează subiecte precum identitatea evreiască sau istoria evreilor), Spirit of Freedom (filme despre libertate şi drepturile omului), Television Dramas, New Directors şi Israeli Film (premiere ale producţiilor israeliene).