R. Kelly îşi va lansa memoriile

Rapperul american R. Kelly vrea să revină în peisajul muzical, ocazie cu care va lansa pe data de 28 iunie şi un volum de memorii, în care vorbeşte şi despre acuzaţiile de pedofilie care i-au fost aduse. În 2002, autorul hitului „I Believe I Can Fly” s-a confruntat cu 21 de capete de acuzare privind pedofilia, aduse pe baza unei casete video pe care acesta o înregistrase cu o minoră. Cântăreţul a fost declarat nevinovat în cele din urmă, dar scandalul i-a afectat reputaţia şi el a refuzat de atunci să vorbească despre acest subiect. Acum însă, muzicianul în vârstă de 45 de ani vorbeşte despre acest caz, dar şi despre trecutul său tumultuos în volumul de memorii „Soulacoaster: The Diary of Me”, programat pentru lansare pe 28 iunie.

Robert Sylvester Kelly, cunoscut sub numele de scenă R. Kelly, este un cântăreţ, producător şi compozitor american de muzică rap şi R&B. Albumele sale s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial, iar artistul a contribuit la lansarea unor artişti talentaţi precum Aaliyah, a compus câteva duete celebre precum cele cu Celine Dion şi P. Diddy şi a compus pentru Michael Jackson piesa „You Are Not Alone”. Pentru piesa „I Believe I Can Fly”, artistul american a fost recompensat în 1998 cu trei premii Grammy.