R. Kelly, operat de urgenţă

Cântăreţul american de muzică R&B a fost operat de urgenţă de amigdalită, într-un spital din Chicago, a anunţat purtătorul de cuvânt al artistului. Medicii au drenat un abces de pe una dintre amigdalele lui R. Kelly. Acesta va rămâne pentru o perioadă nedefinită la Spitalul Northwestern Memorial din Chicago. R. Kelly s-a plâns în ultimele zile de dureri în gât şi a fost transportat de urgenţă la spital, după ce un medic i-a examinat amigdalele. Deocamdată, medicii nu se hazardează să dea un pronostic cu privire la abilitatea cântăreţului R&B de a mai cânta.

Robert Sylvester Kelly, născut pe 8 ianuarie 1967, cunoscut sub numele de scenă R. Kelly, este un cântăreţ, producător şi compozitor american de muzică rap şi R&B. Albumele sale s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial, iar artistul a contribuit la lansarea unor artişti talentaţi, precum Aaliyah. R. Kelly a compus câteva duete celebre, precum cele cu Celine Dion şi P. Diddy şi a compus pentru Michael Jackson piesa ”You Are Not Alone”. Pentru piesa ”I Believe I Can Fly”, artistul a fost recompensat cu trei premii Grammy, în 1998.