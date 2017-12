R. Moldova este o țară europeană la 26 de ani de la proclamarea independenței

Republica Moldova este, nu numai geografic și cultural, o țară europeană și nu mai poate supraviețui unei noi revizuiri a cursului geostrategic, a declarat, într-un discurs prilejuit de cei 26 de ani de la proclamarea independenței, șeful Executivului de la Chișinău, Pavel Filip. "Am certitudinea că apelurile la revizuirea vectorului strategic de integrare europeană sunt iresponsabile și extrem de periculoase. Republica Moldova nu mai poate supraviețui unei noi revizuiri a cursului geostrategic. A venit timpul să nu mai speculăm pe nostalgii și promisiuni deșarte. Nu putem să rămânem în continuare țara șanselor ratate și a politicienilor inconsecvenți", a afirmat Filip, în discursul său remis Agerpres. Potrivit lui Pavel Filip, Republica Moldova "nu înseamnă numai Guvernul, Parlamentul și alte instituții, ci, în primul rând, sutele de mii de oameni care merg în fiecare dimineață la muncă, sutele de mii de copii care își fac studiile, sutele de mii de oameni în vârstă care au muncit o viață și merită un trai mai bun". "Republica Moldova înseamnă și cetățenii noștri plecați la muncă peste hotare și care contribuie din plin la stabilizarea și dezvoltarea economica. Am ferma convingere că ei vor reveni acasă aducând cu ei plusvaloarea unei experiențe de neprețuit", a spus șeful Guvernului de la Chișinău. "De opt ani de zile, cu succese și rateuri, mergem consecvent pe calea integrării europene. Am ales conștient un model de dezvoltare, avem toată deschiderea și sprijinul partenerilor occidentali, și numai un om rău intenționat poate nega că avem și multe schimbări pozitive. Libera circulație, diversificarea exporturilor, creșterea investițiilor, sporirea securității energetice - toate sunt realizări de necontestat", a subliniat Filip.

Pavel Filip și-a exprimat dorința și speranța că liderii politici de la Chișinău "vor fi în stare să formeze un front european". "Avem nevoie de mobilizare și de cooperare între forțele care văd viitorul la Vest. Nu trebuie să blamăm, să-i acuzăm pe cei care cred altceva, ci doar să vorbim cu ei și să le explicăm ce este de făcut", a spus Filip.

Șeful Executivului de la Chișinău și-a exprimat ferma convingere că Republica Moldova va deveni o țară puternică. "Pentru asta trebuie să ne respectăm reciproc. Să nu împărțim și să nu scindăm societatea noastră. Dimpotrivă, să ne unim", a subliniat Pavel Filip.

Republica Moldova a sărbătorit duminică 26 de ani de la proclamarea independenței, perioadă caracterizată prin frământări politice continue, politică externă oscilantă, sărăcie, o migrație masivă și printr-un conflict armat în 1992 în zona de est a țării care continuă să rămână o regiune necontrolată de autoritățile de la Chișinău. R. Moldova și-a proclamat independența față de URSS, în care a fost înglobată forțat în 1940, în contextul unor ample mișcări similare în practic toate statele membre ale fostei Uniuni Sovietice.