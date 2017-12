R. Moldova îşi resetează relaţiile cu Ucraina

• Un schimb de bun augur • Preşedintele interimar al R. Moldova, Marian Lupu, a confirmat existenţa „unei hibernări profunde” în relaţiile cu Ucraina în ultimii ani, dar a anunţat, după o întrevedere cu liderul de la Kiev Viktor Ianukovici, o resetare serioasă în relaţiile bilaterale. Cei doi oficiali au avut o întrevedere în Crimeea, în timpul căreia au decis să dea un nou imbold pentru dezvoltarea relaţiilor şi afacerilor bilaterale. Astfel, prevederea care obligă cetăţenii moldoveni să prezinte 1.200 de euro la punctele vamale de la intrarea pe teritoriul Ucrainei va fi anulată. La rândul său, Viktor Ianukovici a salutat decizia părţii moldoveneşti privind dreptul de proprietate al Ucrainei asupra terenului de sub autostrada Odesa-Reni din zona satului Palanca. Totodată, preşedintele ucrainean a primit cadou de la Marian Lupu, cu ocazia zilei de naştere, mai multe cărţi. Viktor Ianukovici a împlinit, sâmbătă, 61 de ani.

Vizita preşedintelui interimar al R. Moldova în Ucraina intervine după ce ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Kostiantin Grişcenko, s-a aflat joi la Chişinău, unde a discutat cu omologul său Iurie Leancă despre situaţia apărută în localitatea Palanca. Ucraina şi R. Moldova au semnat săptămâna trecută actul privind determinarea şi stabilirea pe teren a hotarelor sectorului de autostradă Odesa-Reni în regiunea localităţii Palanca, precum şi a sectorului de teren prin care trece acesta, transmise în proprietate Ucrainei. Semnarea documentului a fost urmată de proteste în localitatea Palanca, unde locuitorii şi-au exprimat temerea că nu vor mai avea acces la terenurile agricole situate dincolo de şosea.

• Negocieri pe stadion • Cel mai important lucru obţinut din partea Ucrainei este reafirmarea sprijinului pentru integritatea teritorială a R. Moldova în soluţionarea conflictului transnistrean. La rândul său, premierul moldovean Vlad Filat a declarat că în timpului unui meci de fotbal disputat, vineri, la Tiraspol a discutat mai multe subiecte cu liderul transnistrean, Igor Smirnov, inclusiv despre reglementarea conflictului şi reluarea negocierilor în format 5 plus 2. „Am discutat mai multe probleme, în special pe cea care ţine de reglementarea conflictului transnistrean. Urmează să ajungem în luna septembrie şi să pornim negocierile în formatul 5+2. Sper că vom reuşi să reluăm procesul pentru identificarea unei soluţii durabile”, a declarat premierul Filat, după încheierea meciului dintre Dacia Chişinău şi Iskra Râbniţa, desfăşurat la Tiraspol. Ultima reuniune informală 5 plus 2, care a avut loc la Moscova, în iunie, s-a soldat cu un eşec, oficialii de la Tiraspol refuzând categoric să revină la masa negocierilor. Ca şi în urmă cu un an, când Vlad Filat şi Igor Smirnov s-au întâlnit tot la un meci de fotbal, cei doi au discutat despre aceleaşi probleme.

Nu este prima dată când premierul Vlad Filat merge în regiunea transnistreană. Vizita acestuia a fost refuzată în 2009, dar ulterior a primit acceptul să meargă la două meciuri de fotbal în cursul anului 2010. Şeful Guvernului a ţinut să sublinieze vineri că i-a solicitat lui Smirnov eliberarea cetăţeanului moldovean Ilie Cazac. Acesta a fost condamnat de autorităţile de la Tiraspol la 14 ani de închisoare pentru trădare şi spionaj în favoarea Chişinăului.