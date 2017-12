R. Moldova mizează pe ajutorul UE şi al României, dacă Rusia opreşte gazele

Guvernul de la Chişinău speră că UE va ajuta R. Moldova, dacă Rusia va întrerupe tranzitul de gaze pe teritoriul Ucrainei, conform ministrului moldovean al Economiei, Valeriu Lazăr. Potrivit acestuia, R. Moldova ar putea primi gaze din România sau din zăcăminte de pe teritoriul Ucrainei. UE a îndemnat Rusia să respecte angajamentele privind furnizarea gazelor, în condiţiile în care UE este un client bun, achiziţionând 70% din exporturile ruseşti de energie. Preşedintele Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia intenţionează să îşi îndeplinească obligaţiile privind livrarea gazelor spre ţările europene, dar nu poate garanta tranzitul pe teritoriul Ucrainei, pentru că acesta depinde de Kiev.

ELIMINAREA TAXELOR Parlamentul R. Moldova a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea taxelor pentru mărfurile provenind din regiunea separatistă Transnistria. Autorităţile de la Tiraspol denunţau taxele şi accizele impuse de Chişinău, avertizând cu măsuri similare. Vineri, Guvernul R. Moldova a promis rezolvarea urgentă a problemelor locuitorilor comunei Doroţcaia, aflată sub autoritatea Chişinăului, în contextul în care localnicii au avertizat că vor organiza un referendum pentru trecerea sub autoritatea regiunii separatiste Transnistria, considerând că astfel vor avea acces la terenurile agricole din regiune. Sute de persoane au protestat la Doroţcaia, cerând acces la terenurile agricole pe care le deţin în regiune, aflate sub controlul forţelor regimului separatist transnistrean. Ei sunt nemulţumiţi şi de pensiile mici şi de taxele prea mari.