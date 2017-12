Rabla 2009 continuă în trei etape

Producătorii auto pot depune cerere de înscriere în prima etapă a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto pentru 2009 pînă în 27 februarie, iar suma maximă pe care o pot solicita pentru o marcă auto nu poate depăşi suma alocată primei etape, altfel solicitarea este nulă. Programul Rabla, care vizează înlocuirea maşinilor mai vechi de 10 ani, aflate în stare de funcţionare şi a căror primă înmatriculare în România a avut loc pînă la 31 decembrie 2006 inclusiv, se va derula, în acest an, în trei etape: pînă în 29 mai, de la 1 iunie la 31 august şi de la 1 septembrie pînă pe 11 decembrie. Pentru fiecare etapă este alocată suma de 76 milioane lei, potrivit Ordinului pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a programului Rabla, publicat în Monitorul Oficial. În acest an, se intenţionează scoaterea din circulaţie a 60.000 de maşini cu grad mare de poluare. Dacă un producător validat nu a utilizat cel puţin 80% din finanţarea contractată în cadrul unei etape, contractul pentru finanţare nerambursabilă încetează de drept, potrivit prevederilor Ordinului semnat de Ministerul Mediului, iar suma rămasă nefolosită va fi redistribuită. Doar producătorii validaţi care au folosit cel puţin 80% din finanţare pot depune cerere de finanţare în cadrul etapei următoare. Producătorul validat poate solicita o singură dată fie diminuarea, fie suplimentarea finanţării (aceasta din urmă doar în cazul în care a utilizat finanţarea primită iniţial în proporţie de 100%). Pentru diminuarea sumei, datele sînt: 7 mai pentru prima etapă, 7 iulie pentru a doua etapă, respectiv 7 octombrie pentru ultima etapă, în timp ce pentru suplimentarea finanţării, cererile pot depuse pe 11 mai, 10 iulie, respectiv 10 octombrie. Lista producătorilor validaţi, suma aprobată pentru fiecare din aceştia, precum şi echivalentul în numărul de maşini care pot fi vîndute în cadrul programului Rabla vor fi publicate în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de validare pe pagina de internet a Administraţiei Fondului de Mediu (AFM). Pentru participarea la etapele următoare, cererile de finanţare pot fi depuse la sediul AFM la datele de 26 şi 27 mai pentru etapa a doua, respectiv 26 şi 27 august pentru ultima etapă din acest an. Proprietarul beneficiază de prima de casare de 3.800 lei doar o singură dată la achiziţionarea unui autoturism nou, în schimbul predării spre casare a unei maşini uzate. Ultima cerere de tragere din cadrul programului Rabla este 25 noiembrie, iar decontarea sumei reprezentînd prima de casare se face pînă la 11 decembrie 2009. Prima de casare nu este acordată în cazul achiziţionării unei maşini noi în sistem de leasing. Menţionăm că, în 2008, Guvernul a dat 91,4 milioane lei prin programul Rabla, adică 76% din fondurile alocate pentru 2008. Anul trecut, Guvernul alocase bani pentru scoaterea din circulaţie a 40.000 de autovehicule mai vechi de 12 ani, după ce, în 2007, norma a fost de aproape 16.500 de maşini.