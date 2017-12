Rabla 2016 - încă 3.538 de vouchere!

Programul Rabla primește o suplimentare de 3.538 de vouchere, în valoare de aproximativ 23 milioane lei, iar termenul pentru depunerea dosarelor de către persoane fizice și juridice se prelungește până la 15 decembrie, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Este a treia suplimentare a programului din 2016, după cele din iulie și octombrie. „Noua alocare de fonduri confirmă succesul istoric pe care l-a înregistrat, în acest an, programul Rabla. Cumulând bugetul inițial al Rablei și suplimentările din iulie și octombrie, ne așteptăm să depășim 25.000 de beneficiari, până la finele anului. Interesul pentru program continuă să fie foarte ridicat și e bine că am găsit resurse pentru a înlocui mai multe mașini vechi cu unele noi, care poluează mai puțin“, a spus ministrul de resort, Cristina Pașca Palmer. Conform datelor MMAP, notele de înscriere vor putea fi introduse de către producătorii validați începând cu 23 noiembrie, de la 12.00, iar facturile aferente vor fi emise începând cu 9 decembrie. Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la emitere, însă, de această dată, nu se poate depăși termenul de 15 decembrie; până la aceeași dată trebuie depuse și cererile de decontare. De asemenea, a fost prelungită și data până la care proprietarii persoane fizice se pot înscrie la producători (10 decembrie). De notat că MMAP oferă posibilitatea prelungirii, până la 31 martie 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu. În 2016, bugetul Rablei a fost de 220 milioane lei, din care 75 milioane pentru extensia Rabla Plus (achiziția de autovehicule noi electrice și hibride, precum și finanțarea rețelei de stații de încărcare a acestora). Programul a beneficiat de două suplimentări, prima la 18 iulie, cu 4.000 de tichete, iar a doua - la 12 octombrie, cu 2.000 de tichete, în valoare de 12 milioane lei.