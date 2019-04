Rabla 2019 demarează vineri, 12 aprilie!

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat miercuri, lansarea programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus 2019, înscrierile urmând să înceapă vineri, 12 aprilie - „Îmi doresc aşa cum am făcut şi anul trecut să reuşim să dublăm suma pe care acum o avem înscrisă în buget, de 320 milioane lei pentru circa 35.000 de prime de casare“. Gavrilescu a precizat că va fi păstrată şi anul acesta prima de casare de 6.500 lei, la care se poate acumula în funcţie de motoare, un ecobonus de 1.000 lei sau de 1.700 lei pentru cele hibrid. Totodată, se va menţine ecobonusul de 10.000 euro pentru achiziţionarea unei maşini nepoluante, 100% electrice. Pe de altă parte, ea a menţionat că şi-ar dori ca în România ţinta de reciclare în cazul componentelor auto să ajungă la 100% - „Există directiva europeană prin care producătorii trebuie să-şi facă ţinta de 85%; eu mi-aş dori ca-n România să atingem 100%. Deci toate componentele unui astfel de autovehicul să poată fi recuperabile şi să poată fi reciclate în totalitate“.