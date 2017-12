Rabla ar putea deveni accesibilă şi celor care cumpără maşini vechi pentru prima de casare

Pentru a simplifica procedurile de accesare a finanţării de la stat în schimbul casării unei maşini vechi, Ministerul Mediului va introduce un sistem de vouchere în programul \"Rabla\". \"M-am gîndit să introducem un sistem de tichete, de vouchere, astfel încît cei care au bani dar nu au o maşină veche să poată cumpăra una de pe piaţă şi să o caseze doar în baza facturii, fără a mai fi nevoie de drumuri la RAR, la Poliţie sau la Fisc. Practic, cine are o maşină veche şi are factură care să ateste că a cumpărat-o şi că este a lui se poate duce la REMAT, o poate casa şi primeşte, în schimb, un voucher. Cu acesta poate merge la dealer şi-şi cumpără maşina cu 3.800 de lei mai ieftină, bani pe care dealer-ul îi primeşte de la stat, din programul “Rabla”\", a declarat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. Acesta susţine că varianta propusă serveşte scopului declarat al programului, acela de a casa, numai în acest an, 60.000 de maşini vechi care circulă pe străzi. Nicolae Nemirschi a declarat că propunerea sa este analizată de corpul tehnic al Ministerului Mediului, astfel că, cel mai probabil, acest sistem va fi introdus odată cu faza a treia a programului. Pe de altă parte, Nemirschi a afirmat că faza a doua a programului, în prezent în desfăşurare, \"merge bine\", producătorul autohton Dacia primind o suplimentare a cotei alocate iniţial. Astfel, pînă pe 14 iulie au fost date 4.737 de maşini în cadrul celei de-a doua etape, după ce, în prima etapă, s-au vândut 17.000 din cele 20.000 de unităţi. Potrivit datelor Administraţiei Fondului de Mediu (AFM), după prima tragere din etapa a doua, ce a avut loc în luna iunie, românii au semnat note de acceptare pentru 3.513 maşini. Proprietarii de maşini pot lua mai multe prime de casare începînd cu această etapă, care se derulează pînă la 31 august, pentru casarea mai multor maşini cu o vechime de peste 10 ani. Prima de casare este de 3.800 de lei, iar diferenţa pentru achiziţionarea unui autovehicul nou poate fi plătită inclusiv prin credit bancar sau leasing financiar. Pentru etapa a doua din acest an a programului, AFM a validat participarea a 134 de producători, importatori şi distribuitori de maşini, fiind primiţi doar cei care au epuizat cel puţin 80% din nivelul alocat în prima fază. Suma alocată de AFM pentru acestă etapă este de 106 milioane lei. Ultima etapă din acest an se va desfăşura între 1 septembrie şi 11 decembrie.