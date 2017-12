Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că, deşi anul 2010 a fost unul dificil, a reuşit să îl termine fără datorii la constructori, subliniind, totodată, că prin programul \"Rabla\" a salvat producţia şi vânzarea de automobile noi în România. Borbely a spus că a dat, în ultimele două săptămâni din 2010, pentru lucrări realizate, 120 de milioane de lei în plus pentru investiţii şi a terminat anul fără niciun fel de datorie. El a mai spus că, pentru comparaţie, în întregul an 2009 s-au cheltuit de la Fondul de Mediu circa 400 de milioane de lei. Borbely a subliniat că va continua în acest ritm, pentru că este important să se aloce bani pentru investiţii de mediu. Pe de altă parte, Borbely a spus că, în 2010, prin Programul \"Rabla\" au fost aproximativ 190.000 de maşini casate şi 720 de milioane de lei cheltuiţi, precizând că programul s-a extins până în 31 ianuarie 2011, iar din februarie va debuta o altă sesiune. În acest context, el a subliniat că prin programul \"Rabla\" a salvat producţia şi vânzarea de automobile noi în România. \"Până în 31 ianuarie, tichetele pot fi valorificate, 99% au fost, din informaţiile noastre, deci nu o să rămână pe piaţă. În februarie, vom continua programul, cu 3.800 de lei tichetul, pot fi cumulate trei. A însemnat 63.000 de maşini noi cumpărate, am salvat producţia şi vânzarea de automobile noi în România, au fost vândute 93.000 de maşini în total. Este important pentru că dispar maşini vechi. Pot beneficia şi instituţiile, din acest an, cu aceleaşi reguli\", a mai spus Borbely.