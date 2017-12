„Rabla“ ia o pauză?

Programul „Rabla” a venit cu o schimbare în acest an, iar efectele sale le vom evalua în două-trei luni, după care vom vedea dacă acest program ajută sau dacă este nevoie de o pauză, a declarat ieri, într-o conferinţă de specialitate, Adrian Gearâp, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). „Programul de anul trecut al „Rabla“ era unul de tranziţie. Anul acesta este total schimbat şi sperăm în epuizarea tuturor voucherelor. Am gândit că este nevoie de un alt tip de program, iar anul acesta a venit cu o schimbare. În două-trei luni vom avea o evaluare şi atunci vom vedea dacă este nevoie de o pauză sau dacă acesta ajută. Nu cred că ne transformăm în groapa de gunoi a Europei, nu ne putem compara cu parcurile auto din Bulgaria, Cehia, care nu au avut astfel de programe. Problema este că România are o putere de cumpărare mai scăzută şi considerăm că nivelul la momentul de faţă este unul care poate fi atins, în sensul epuizării celor 20.000 de tichete alocate în acest an”, a afirmat Gearâp. Oficialul AFM a precizat, totodată, că, la nivelul anului 2013, cifra de afaceri din industria auto locală s-a ridicat la valoarea de 16 miliarde de euro, mare parte provenită din segmentul componentelor şi accesoriilor. Conform datelor AFM, la data de 28 aprilie, erau înregistrate în sistemul informatic dedicat Programului „Rabla” 3.569 rezervări de tichete, dintre care 3.522 validate, o rezervare în curs şi alte 46 invalidate din cauza datelor completate greşit sau eronate. În aceste condiţii, la ora actuală, în respectivul sistem sunt disponibile 13.431 tichete valorice.