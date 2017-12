Rabla în politică

Acţiunea “Rabla” ar trebui extinsă şi în politică. Prea multe rable s-au adunat în Parlamentul României şi prin diverse alte comiţii şi comitete! Sînt rable ale politichiei care consumă foarte mult. De pildă, chiar şi anul acesta, şi-au votat un consum de-a dreptul exagerat, care nu se justifică pentru naţiune. Cum naiba să faci reforme cu o rablă care pîrîie, patinează şi scoate mult fum! Abia dacă urcă dealul la Casa Poporului! Sînt rable pentru care de multă vreme nu se mai găsesc piese de schimb. De pildă, folosesc aceeaşi limbă de lemn ca sistem de tracţiune. În loc să tragă înainte, merg înapoi, că acolo se simt bine… Sînt rable în politichia noastră care ar trebui trase de multă vreme pe dreapta. Cu toate acestea, ocupînd diverse funcţii onorifice, încurcă pe toată lumea. Uneori, ca să se deplaseze către o destinaţie europeană, trebuie împinse de la spate. Îşi iau viteză cu greu şi se opresc repede. De asta este poluată la sînge politichia noastră. Rablele nu fac nimic. Doar îşi ambalează motorul cînd interesele de grup o cer. În fapt, produc mult zgomot pentru nimic, da’, cum să zic, pe combustibilul contribuabililor. Au încercat unii să cosmetizeze rabla din politică, numai că năravurile vechi n-au lecuire. Rabla îşi schimbă culoarea părului sur, precum unii blana, dar năravul, nicio speranţă, ba! În loc de motor, au tîrtiţă. Merg doar cu poziţiile, alea vechi comuniste, pentru că nu mai au de multă vreme faza mare. Unele rable au rămas într-o bujie. Debitează mult fum şi vorbe goale. Cînd nu spui nimic e ca şi cum stai pe loc. Cureaua de transmisie s-a uzat vizibil. Nu mai au nici claxon. Derapează de la doctrină. Nu mai au direcţia bună, conform zicalei ţi-ai aia … direcţia! Din acest motiv, sînt rable care ajung în garajele altor partide, ceea ce, în cazul drumeţilor, se numeşte traseism politic. Au caroseria bulită, după cum se exprimă unul din şmecheraşii politichiei, ajuns, peste noapte, şeful parcului auto al partidului pe care cu onor îl păstoreşte. Sigur, rablei din politică i-ar sta bine într-un muzeu, unde, ca exponat al orînduirii trecute, ar duce o viaţă destul de liniştită. În această locaţie, are asigurate toate condiţiile unui trai liniştit, poate cu excepţia zilelor dedicate vizitelor turiştilor ahtiaţi de antichităţi. Au încercat diverşi propagandişti să recondiţioneze mai multe rable ale politichiei. Degeaba. Rabla nu este învăţată să o ia la cheie. Are metehnele ei. Se urneşte greu de pe loc. E puturoasă şi sulfuroasă. Are o capacitate mică de transport. Pe urmă, este evident că nu poate ţine pasul cu bolizii politichiei. Cu toate acestea, se agaţă de funcţii şi poziţii privilegiate. Rabla vrea să iasă din politichie cu roţile înainte. Că tot veni vorba, e o problemă deosebit de dificilă cu depanarea, pentru că rabla rămîne deseori în pană. E cîte o rablă care şade de ani buni pe cric, numai şi numai, ca să vedeţi hal de caracter, ca să blocheze ascensiunea unui tînăr politician. Rabla din politichie are aceeaşi soartă cu a calului de curse care ajunge gloabă.