Rabla începe pe 20 februarie

În cele aproape două luni cât a întârziat startul Rabla, s-ar fi vândut minimum 5.000 de maşini prin acest program, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), Constantin Stroe, după ce premierul Emil Boc a anunţat, vineri, că programul de înnoire a parcului auto va începe pe 20 februarie. \"Programul ar fi putut demara, cum era şi normal, odată cu începutul anului. E bine şi mai tarziu decât deloc\", a adăugat reprezentantul APIA. Persoanele fizice şi firmele vor primi câte trei tichete valorice, transmisibile, de 3.800 lei pentru fiecare maşină uzată şi casată, persoanele fizice având dreptul să caseze mai multe maşini, ca şi firmele, care trebuie să se limiteze la 200.000 euro/an în ce priveşte valoarea vehiculelor predate. \"Am schimbat sistemul. Se dau tichete valorice de 3.800 lei, iar o persoană fizică sau juridică poate să meargă cu mai multe maşini, dacă le are în proprietate. Acest voucher este transmisibil, pentru că interesul nostru este să dispară maşinile vechi de pe piaţă, să fie predate. În cazul în care cineva nu are bani să îşi cumpere o maşină, poate să predea la altcineva care poate să cumpere aceste maşini. Unul, două, trei vouchere sunt pentru o maşină, patru, cinci, şase pentru a doua maşină şi aşa mai departe. Nu există niciun fel de limită superioară la persoanele fizice, dar la persoanele juridice există o limită superioară de 200.000 euro/an, deci până la această valoare pot să predea maşini\", a spus ministrul Mediului, Laszlo Borbely. El a arătat că, din 20 martie, va începe şi programul de casare a tractoarelor, cu o primă de casare de 17.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea noului tractor. El a precizat ulterior că varianta analizată este ca firmele să aibă posibilitatea să caseze un autovehicul pentru 3 vouchere, două autovehicule pentru 5-6 vouchere şi trei autovehicule pentru 9-10 vouchere. Prima de casare pentru un autovehicul uzat, de 3.800 lei, este acordată în prezent sub forma unui voucher, în program fiind incluse din toamna anului trecut şi firmele.