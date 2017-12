Succesul ediţiei 2010 al Programului \"Rabla\" a determinat autorităţile să păstreze aceeaşi formulă - număr similar de tichete şi aceeaşi valoare - şi în 2011, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Laszlo Borbely. \"Am făcut o analiză şi am ajuns la concluzia că un sistem care funcţionează nu trebuie bulversat, dat peste cap. De aceea, şi în 2011 programul va funcţiona ca şi în acest an. Vor fi trei tichete valorice a câte 3.800 de lei\", a declarat ministrul Mediului. El a precizat că ediţia 2011 va demara conform planului, la începutul lunii februarie a anului viitor. Voucherele eliberate în 2010 şi încă nefolosite, aproximativ 13.000, conform statisticilor ministerului, vor fi valabile până în 31 ianuarie, după ce termenul de la care ele nu mai pot fi folosite a fost prelungit o dată. Ministrul anunţa, în 9 noiembrie, într-o conferinţă de presă, că ediţia 2011 a programului \"Rabla\" va permite utilizarea a patru vouchere în loc de trei pentru cumpărarea unei maşini noi iar valoarea unui voucher va scădea de la 3.800 lei, cât a fost în 2010, la 3.000 de lei. \"Permiteţi-mi şi mie să am dubii, să analizez, să studiez situaţia\", a răspuns ministrul atunci când a fost întrebat despre renunţarea la modificarea despre care vorbea în urmă cu o lună şi jumătate. Conform celor mai recente statistici ale ministerului, în 2010 au fost casate prin Programul \"Rabla\" 186.854 de maşini, fiind cumpărate aproape 60.000 de maşini noi cu ajutorul bonurilor valorice.