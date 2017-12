Pentru a-i ajuta pe pensionari, o clinică din Capitală a lansat programul \"Rabla pentru aparate auditive\", principiul fiind acelaşi ca şi la maşini. Cu un aparat vechi obţii o reducere pentru unul nou. Constantin Bârlădeanu are 75 de ani. Din pensia de opt sute de lei abia îşi plăteşte medicamentele, aşa că nu-şi permite să-şi cumpere un aparat auditiv nou. \"Eu am o pensie mică şi m-au ajutat copiii. Am pensie de opt milioane şi am lucrat 40 de ani. Cu cel vechi veneam mereu la reparat. Unora dintre copii la dau bani părinţii, eu nu pot să-i ajut. Eu sunt singur, că soţia mi-a murit acum 12 ani. Am economisit şi acum am un aparat cu care pot să înţeleg cum trebuie\". Constantin Bârlădeanu este unul dintre miile de pensionari care poartă aparate auditive. Ca şi el, bătrânii pot economisi, dacă duc aparatul vechi la schimb. \"Pacientul vine cu aparatul pe care îl are, este evaluat de către colegii de la laborator, de către inginerii electronişti şi în urma evaluarăii aparatului (...) i se face o ofertă financiară. Acea ofertă constă într-un avans pentru aparatul achiziţionat ulterior\", a declarat Mihaela Gros, audiolog. Un aparat auditiv digital nou costă între 1.500 şi 4.000 de lei.