Peste o sută de mii de autovehicule uzate vor dispărea în acest an de pe şoselele din România prin programul \"Rabla\", care a pornit \"cu avânt\" în acest an, iar succesul său îi avantajează în primul rând pe producătorii autohtoni de maşini, susţine ministrul Mediului, Laszlo Borbely. \"După părerea mea, vom avea în jur de 100.000 de rable care vor dispărea în acest an. În momentul de faţă, avem deja 110.000 de vouchere, dar putem suplimenta în continuare. Sunt 1,8 miliarde de lei în total la Fondul de Mediu şi deocamdată aceste 110.000 de vouchere înseamnă circa 420 de milioane de lei, deci mai avem de unde suplimenta\", a declarat, ieri, ministrul, dând asigurări că atât modul de derulare a programului \"Rabla\", cât şi sistemul de calcul al taxei de poluare vor rămâne neschimbate până la sfârşitul acestui an. \"Vom analiza până la jumătatea anului şi taxa pe poluare auto pentru anul viitor şi acest program Rabla, dar, deocamdată, anul acesta, pot să vă spun sigur că ambele vor merge în aceleaşi coordonate. Dacă va fi ceva de schimbat, avem o echipă comună, formată din reprezentanţi ai Ministerului, ai producătorilor auto, ai tuturor celor interesaţi, pentru a găsi cele mai bune soluţii\", a adăugat Laszlo Borbely.