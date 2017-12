Râcă între Renault și Nissan?

Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, și-a redus participația pe care o deține la partenerul japonez Nissan Motor Co cu un punct procentual, informează Bloomberg și Reuters. Conform documentelor remise de Nissan către Ministerul japonez de Finanțe, în prezent, grupul Renault deține 42,4% din acțiunile Nissan, față de 43,4% anterior. În document nu se precizează motivul pentru care Renault și-a redus participația la Nissan. Renault a explicat că scăderea participației sale este una provizorie și are legătură cu programul de răscumpărare de acțiuni demarat de Nissan - „Această scădere temporară nu indică în niciun caz voința Renault de a își modifica participația“. Renault și Nissan au un parteneriat din 1999, conform căruia Renault deține 44,3% din acțiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acțiunile Renault. De asemenea, cele două companii au același director general, Carlos Ghosn. Echilibrul în cadrul alianței a devenit un subiect tensionat după ce, în aprilie, statul francez și-a majorat participația deținută la Renault, de la 15 la 19,7%, în ideea de a-și dubla drepturile de vot la grupul auto. În schimb, Nissan nu are drepturi de vot la Renault.