Răceala de porc

Fiecare purtător de gripă este suspect de... porc. Cine tuşeşte este privit cu suspiciune, degajat şi îndepărtat. Porcule! Porc bătrîn ce eşti! În aceste condiţii, praful de strănutat se dovedeşte a fi o armă mortală. Strănutul este tratat ca o infracţiune. O banală răceală te poate arunca imediat în categoria porcilor gripaţi. Am asistat, ieri, în autobuz, la o scenă delirantă. Un individ a fost catalogat drept porc de Comtim pentru simplul motiv că şi-a suflat nasul cuviincios în batistă. Indivizii cu nările mari sînt în pericol. Ei pot fi linşaţi în orice moment pe motiv că sînt purtători ai gripei de porc! În schimb, porcii din politică sînt toleraţi la nesfîrşit. Practic, au devenit imuni din cauza nesimţirii care îi caracterizează pe capete. La noi, gripa de porc dăinuie de multă vreme. Forţaţi de situaţie, ne-am obişnuit cu principalul virus al politichiei. Nu noi am votat capul de porc? Dacă vă aduceţi aminte, într-o anumită perioadă, capul de porc era prezentat de către politicieni ca un trofeu. Pe urmă, mai mult sau mai puţin voalat, a fost lansat ca ofertă electorală. Situaţia nu s-a schimbat prea mult nici astăzi. Aflu, de pildă, că aproape toţi mititeii electorali au în componenţa lor cap de porc tăiat şi alterat. Capul de porc merge foarte bine pe varză. Din acest motiv, militarii în termen au fost întorşi la popotă. Am ajuns să tuşim pe ascuns. Porcul, atît de drag nouă în sarmale, este inamicul nr. 1 mondial. Un cotlet cu os poate reprezenta un virtual pericol la adresa securităţii naţionale! Strategii naţionali ne recomandă să strănutăm înăbuşit în cămaşă. Orice individ care are ochii injectaţi este un posibil duşman al naţiunii. Ca să nu mai vorbesc de situaţia ingrată în care se află cei cu nasul roşu. Pentru a nu se ajunge la tragedii greu de suportat, este bine să facem diferenţa între nasul roşu de răceală şi nasul roşu de băutură. Oricum, în ambele cazuri, se înregistrează victime colaterale. Răcitul de porc generează numeroase confuzii. Înţeleg că, dată fiind situaţia mondială actuală, grohăitul este echivalent cu o provocare la război. De necrezut, purceluşul de lapte, cunoscut şi el ca o delicatesă strămoşească, pentru că se ştie cîtă istorie a făcut la cuptor, este privit ca o unealtă a intriganţilor de meserie. E suficient să-i plasezi unui adversar politic un purceluş în sediul său de partid… Spun babele care ghicesc în scăldătoare că răcitul de porc poate fi ameliorat cu ventuze. Aiurea! Porcu-i porc şi în pielea goală, deşi, recunosc, nu am văzut niciodată un asemenea specimen! Preventiv, ca să nu dea răceala de porc peste tine, e bine să nu stai lîngă geam. Adevărul este că ne-am săturat de porcismele aleşilor poporului. Întreaga noastră existenţă a fost infestată cu răceala de porc a celor care ne mint cu nesimţire în faţă. Chiar cu clăbuci la gură, ceea ce nu este deloc sănătos… Pentru că trăim într-o democraţie de porc, practic, ar trebui să fim imuni în materie de gripă porcină. Din păcate, asta se transmite din politician în politician…