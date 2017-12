Rachel Weisz, într-o casă bântuită

Actriţa britanică va apărea pe afişul următorului film regizat de irlandezul Jim Sheridan, în rolul unei mame care se mută într-o casă ce a avut parte de un trecut tragic, anunţă revista “Variety”. Rachel Weisz, care a primit un premiu Oscar pentru rolul din “The Constant Gardener / Prietenie absolută” (2005), îl va avea ca partener pe marele ecran pe britanicul Daniel Craig, actualul interpret al agentului 007 din franciza “James Bond”. Filmul lui Jim Sheridan, intitulat “Dream House”, va prezenta aventurile unei familii care descoperă, puţin câte puţin, că reşedinţa pe care tocmai au cumpărat-o, deşi are un aer idilic, a fost, în trecut, scena unor crime abominabile. Actriţa australiană Naomi Watts va interpreta rolul unei vecine.

Jim Sheridan este un apreciat cineast irlandez, devenit cunoscut pe plan internaţional după lansarea filmelor “My Left Foot / Piciorul meu Stâng” şi “In the Name of the Father / În numele tatălui”, ambele cu Daniel Day-Lewis în rolul principal. Rachel Weisz poate fi văzută în această perioadă în filmele “The Lovely Bones / Din Raiul Meu”, de Peter Jackson şi “Agora”, de Alejandro Amenabar.