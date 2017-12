Racheta cu rază medie testată de Iran poate atinge sud-estul Europei

Iranul a efectuat un nou test al rachetei Sejil cu rază medie de acţiune, a anunţat, miercuri, preşedintele Mahmoud Ahmadinejad. ”Ministrul Apărării, Mostafa Mohammad Nadjar, m-a anunţat astăzi că am lansat o rachetă de tip Sejil-2, cu două etaje, care şi-a atins ţinta prevăzută”, a precizat Ahmadinejad într-un discurs rostit în oraşul Semnan din nordul Iranului. Iranul a anunţat la 12 noiembrie 2008 că a efectuat un test al unei rachete sol-sol de generaţie nouă, cu o rază de acţiune de 2.000 de kilometri, de tip Sejil, dar fără a oferi detalii despre progresele înregistrate în acest sens. Racheta de tip Sejil are două etaje cu două motoare, foloseşte combustibil solid combinat şi are capacităţi extraordinare şi foarte mari, a declarat ministrul Apărării. Oficialii occidentali se tem că programul balistic al Iranului ar putea include şi rachete cu focoase nucleare dacă Teheranul va reuşi să obţină bomba atomică. Sejil este un termen coranic referitor la bucăţile de piatră aruncate de păsările trimise de divinitate pentru a învinge armata de elefanţi cu care regele Yemenului dorea să distrugă Mecca, în urmă cu 14 secole.

Racheta a cărei testare a fost anunţată de preşedintele iranian are o rază de acţiune de aproximativ 1.900 de kilometri, putînd atinge sud-estul Europei, Israelul sau chiar bazele americane din Golf, relatează ”Haaretz”. Anunţul lansării rachetei iraniene vine la două zile după ce preşedintele american, Barack Obama, s-a declarat dispus să încerce să obţină sancţiuni internaţionale mai dure împotriva Iranului, dacă acesta respinge tentativele SUA de a deschide negocieri pe tema programului său nuclear.