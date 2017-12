Racheta indiană şi-a început călătoria în spaţiu

Naveta spaţială indiană ce are la bord sonda Mars Orbiter a părăsit ieri orbita terestră, începându-şi drumul către orbita Planetei Roşii, unde ar trebui să ajungă în luna septembrie 2014. India are ambiţia de a intra în istorie drept prima ţară din Asia care să aibă o sondă spaţială lângă Planeta Marte. Racheta, care se deplasează cu o viteză de 32 de kilometri pe secundă, are o putere prea redusă pentru nivelul misiunii. În consecinţă, inginerii agenţiei spaţiale indiene (ISRO) au decis să o deplaseze timp de o lună în jurul Terrei, pentru ca viteza sa să crească la un nivel care să-i permită să învingă gravitatea terestră. ”Este un moment de cotitură pentru noi. India va ajunge pentru prima dată în vastul spaţiu interplanetar, cu o rachetă de concepţie indiană, pentru a-şi demonstra capacitatea tehnologică”, afirmă şeful ISRO, K. Radhakrishnan.

Proiectată şi fabricată într-un timp-record, sonda Mars Orbiter, de culoare roşie, asemeni Planetei Marte, şi având dimensiunile unui autoturism, este dotată cu senzori de măsurare a prezenţei metanului în atmosfera Planetei Roşii, determinare care ar întări ipoteza existenţei unei forme primitive de viaţă pe acest corp ceresc. Proiectul, început în anul 2012, a costat numai 55 de milioane de euro. Mai multe ţări au lansat misiuni spaţiale către Marte, printre acestea numărându-se SUA, Rusia, Japonia şi China, dar încercările acestora două din urmă şi ale altora au eşuat. Şi India a înregistrat mai multe eşecuri în domeniul spaţial, cum au fost explozia în timpul lansării unei rachete, în anul 2010, şi pierderea contactului cu sonda Chandrayaan, în anul 2009.