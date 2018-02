RADARELE vor funcționa doar la vedere. Adio, pândă!

17:20:48 / 20 Februarie 2018

Măsuri nefolositoare

Cu alte cuvinte toți banii investiți pentru a educa participanții la trafic se duc pe apa sâmbetei . E diferența enorma între felul cum lucrează poliți ro și poliția din Germania . La noi totul la vedere la ei totul ascuns inclusiv in mașini civile . Rezultatele se văd .... din ce in ce mai multe accidente grave la noi pe când la ei ți-e frica sa mergi și cu 7 km mai mult in zonele de 30 km /h . Ce părere aveți ? Ne-om deșteptător și noi vre-odată ? Suntem sătui de nesimțiți și vitezomani in trafic . Cineva trebuie sa schimbe ceva .... nu putem sa așteptăm sa moara toți in accidente .