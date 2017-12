Radierea firmei, o treabă complicată

Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi importanţi pentru reducerea birocraţiei în ceea ce priveşte înfiinţarea unei firme, nu acelaşi lucru se poate vorbi atunci când vrei să radiezi o societate comercială. Dacă procedura de înscriere a unei firme la Registrul Comerţului durează doar trei zile, cea de dizolvare se poate întinde de la câteva luni până la 3-4 ani, în funcţie de complexitatea cazului de lichidare. Potrivit directorului Direcţiei Juridice şi de Arbitraj din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, Ruxandra Serescu, procedurile de desfiinţare a unei societăţi comerciale depind de bunurile acesteia, dar şi de datoriile pe care le are. Ruxandra Serescu susţine că dizolvarea, conform Legii 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, este prima etapă, în timp ce a doua etapă a desfiinţării unei firme este reprezentată de radierea ei din Oficiul Registrului Comerţului. Cel mai simplu se desfiinţează societăţile care au un singur asociat. Acesta trebuie să publice în Monitorul Oficial decizia de desfiinţare şi, după trecerea a cel puţin 30 de zile, societatea este radiată de la Registrul Comerţului. Pentru că nu are nevoie de lichidator, asociatului unic îi revine întreg patrimoniul. Astfel, după ce acesta îşi acoperă toate datoriile către bugetul de stat şi celelalte cheltuieli, societatea este desfiinţată. Chiar dacă este o societate mică şi nu are mare avere, dar nici datorii, aceasta nu poate fi scoasă de pe piaţă mai devreme de câteva luni. În cazul firmelor cu mai mulţi acţionari, lucrurile se complică. Dacă există datorii, iar patrimoniul este mare, lichidarea voluntară a firmei poate dura între 6 luni şi mai bine de un an. În situaţia de a fi lichidate judiciar legea prevede un termen maxim de trei ani, pentru că litigiile dintre cei care au de recuperat datorii se rezolvă la tribunal. Specialiştii consideră însă că procedurile de lichidare judiciară pentru firmele mici ar trebui simplificate. Odată radiată societatea, nu se mai poate face nimic. Din cauză că formalităţile durează mult timp şi costurile aferente unei radieri sunt mai mari de 1.000 de lei, mulţi patroni preferă să lase firmele fără activitate timp de trei ani, după care are loc desfiinţarea din oficiu. Pentru realizarea celor două etape, (dizolvare şi radiere) cei interesaţi pot apela la Biroul Juridic-Asistenţă din cadrul CCINA - Constanţa, situat pe strada Poporului nr. 121A, în incinta Romtelecom - parter. Acest birou oferă asistenţă, contra cost, pentru tehnoredactarea actelor, întocmirea dosarului, completarea/îndrumarea cererilor şi declaraţiilor, depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerţului în baza unei împuterniciri speciale, şi achitarea taxelor percepute de registru. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, în primele 11 luni ale anului, 1.462 de firme constănţene au solicitat radierea.