Radiografia prevenirii criminalităţii, la Constanţa

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa a lansat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, a opta ediţie a campaniei „Săptămâna prevenirii criminalităţii”, proiect care îşi propune sensibilizarea cetăţenilor în legătură cu importanţa adoptării unor măsuri de autoprotecţie, dar şi în privinţa consecinţelor asociate comiterii de infracţiuni. În această săptămână, în judeţul Constanţa se vor desfăşura activităţi structurate pe priorităţile naţionale stabilite pentru anul în curs, dar şi pe un domeniu ce prezintă un interes deosebit - siguranţa rutieră, fiecare zi având o altă temă. „Conceptul prevenirii funcţionează în toată lumea, în toate statele moderne. Şi asta pentru că nu este suficient ca din punct de vedere legislativ să iei măsuri împotriva celor care încalcă legea. Noi facem analize referitoare la diverse fenomene şi căutăm să identificăm în ce zone trebuie să ne concentrăm eforturile. Încercăm să fim alături de cetăţeni, să-i consiliem şi, dacă reuşim să reducem cu doar câteva procente numărul infracţiunilor semnalate, este clar că lucrurile au început să se mişte în direcţia bună. Spre exemplu, anul trecut ne-am propus diminuarea numărului tâlhăriilor, un fenomen care luase amploare. În primele opt luni din 2012, avuseseră loc la nivelul judeţului Constanţa 418 tâlhării. În primele opt luni ale acestui an, am înregistrat doar 247”, a declarat prim-adjunctul şefului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan.

PARTENERIAT Ca în fiecare an, demersurile IPJ Constanţa sunt susţinute de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP). „În fiecare an, Consiliul Judeţean, prin ATOP, se implică în tipărirea de materiale pentru combaterea infracţionalităţii. În 2013 avem prevăzut pentru tipărirea de materiale care vizează combaterea şi prevenirea infracţionalităţii un buget de 20.000 de lei. S-au tipărit până acum materiale în valoare de aproape 15.000 de lei. Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, vrea să se implice şi mai mult în combaterea infracţionalităţii în judeţul Constanţa, aşa că noi vom fi în continuare alături de IPJ Constanţa în acţiunile pe care le va derula”, a declarat Sorin Georgescu, secretarul executiv al ATOP. „În ultimul an am avut o colaborare foarte bună cu Poliţia, dar şi cu celelalte instituţii care au atribuţii în domeniul combaterii şi prevenirii infracţionalităţii. Au existat numeroase situaţii în care am apelat la sprijinul acestor instituţii şi am reuşit să stabilim o colaborare excelentă. Eu cred că un al treilea factor extrem de important în reducerea infracţionalităţii juvenile şi victimizării minorilor este familia. De aceea, vrem să invităm asociaţiile de părinţi la o conferinţă la care Poliţia va fi prezentă, pentru a le transmite acestora mesajul nostru şi pentru a le arăta cât de importantă este implicarea lor în susţinerea a ceea ce facem noi”, a declarat insp. gen. al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Răducu Popescu.