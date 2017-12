Radiohead şi Robert Plant, nominalizaţi la premiul Mercury

Cel mai recent album al trupei Radiohead, “In Rainbows”, a fost nominalizat, alături de alte 11 materiale discografice, printre care se numără “Raising Sand” al lui Alison Krauss şi Robert Plant, la ediţia de anul acesta a Nationwide Mecury Prize. Pe lista de nominalizări se mai găseşte “The Age of the Understatement”, al trupei The Last Shadow Puppets, care include colaborări cu Miles Kane de la The Rascals şi Alex Turner de la Arctic Monkeys. Preşedintele comisiei care acordă premiul Mercury pentru cel mai bun album britanic al anului, Simon Frith, a remarcat faptul că 2008 este un an bogat pentru industria muzicii.

Lista de nominalizări a fost alcătuită în urma voturilor unui grup independent, din 240 de albume propuse. Lista include următoarele albume: “The Seldom Seen Kid” (Elbow), “In Rainbows” (Radiohead), “Do You Like Rock Music?” (British Sea Power), “Raising Sand” (Robert Plant & Alison Krauss), “Untrue” (Burial), “Shine” (Estelle), “9” (Adelle), “Alas I Cannot Swim” (Laura Marling), “The Bairns” (Rachel Unthank & The Winterset), “Stainless Style” (Neon Neon), “Knee-Deep In The North Sea” (Portico Quartet), “The Age Of The Understatement” (The Last Shadow Puppets).

Premiul Mercury, creat în 1992, în valoare de 20.000 de lire sterline (25.000 de euro), a fost decernat în 2007 trupei britanice Klaxons. Printre cîştigătorii din anii anteriori s-au numărat Arctic Monkeys, Ms Dynamite, Franz Ferdinand şi Antony and the Johnsons. Cîştigătorii Nationwide Mercury Prize de anul acesta vor fi anunţaţi în cadrul unei gale care va fi difuzată live, de BBC2, pe 9 septembrie.