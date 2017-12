Radioul american de la Kogălniceanu a primit licenţă

Militarii americani cantonaţi în baza de la Mihail Kogălniceanu ascultă, de mai bine de o săptămînă, un post de radio cu circuit închis, care emite opt ore pe zi. Deşi DJ-ii vorbesc doar în limba engleză, postul este ascultat şi de soldaţii români. Cum orice post de radio, chiar şi cu circuit închis, are nevoie de autorizaţie de funcţionare, Ministerul Apărării a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) o licenţă temporară de funcţionare pentru desfăşurarea de servicii de radiodifuziune, transmiterea - retransmiterea unor emisiuni, timp de 24 de ore, pînă 15 noiembrie 2007. CNA a semnat, ieri, licenţa de funcţionare a postului american de radio de la Mihail Kogălniceanu. Mai mult decît atît, în baza unui acord semnat între România şi SUA, la Washington în 2001, SUA pot să emită servicii de radio, folosind gratuit o frecvenţă. Radioul militar american are o arie de emisie de circa 11 kilometri. \"Sistemul pe care l-am adus în România este Tactical Mobile Radio and Television System. Ceea ce face acest sistem pentru JTF-East este să aducă informaţii imediate în legătură cu ordinele pentru trupe, dar şi ştiri şi informaţii de divertisment pentru cei detaşaţi ca sprijin pentru JTF East\", a declarat lt col Donald Ross, comandant al AFN South din Vicenza, Italia. În perioadele în care AFN România nu transmite emisiuni în direct, semnalul de emisie pe care soldaţii ascultă emisiuni radiofonice va putea fi utilizat de reprezentanţii bazei de la Mihail Kogălniceanu.