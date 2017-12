Radu Beligan, pus la zid pentru că și-a exprimat opinia

05:54:22 / 24 Septembrie 2014

Si cu CEAUSESCU si cu ILIESCU

Beligan s-a facut de ras la o varsta matusalemica. In loc sa astepte trecerea discreta in Eternitate, multumind lui Dumnezeu ca romanii l-au iertat ca a slujit comunismul (contra cost!), ce face "marele maestru al combinatiilor"? Deschide fereastra si ne scuipa in fatza crezul vietii sale: "Am fost si am ramas oportunist, sa fie clar!" Cat despre Victor Viorel, copilul de trupa al securitatii ceausiste, impins in fatza de PSD, el este ghinionul romanilor, un accident al istoriei noastre. Daca isi dadea demisia, cum era normal, cand i s-a dovedit plagiatul, il scapa si pe actor de o mare gafa.. Oricum, Andrei Plesu i-a fixat definitiv, pe amandoi, in insectarul rusinii nationale!