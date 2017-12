Radu Drăgoescu, o prezenţă discretă redată universului artistic

La Muzeul de Artă este deschisă, în această perioadă, expoziţia retrospectivă „De la pictură la şah şi invers“, închinată lui Radu Drăgoescu (1914-1999). Vernisajul a avut loc joi seară, în prezenţa fiicei regretatului pictor, artista decoratoare Şerbana Drăgoescu. „Istoria artei moderne româneşti trebuie să se rescrie“, a spus directorul Muzeului de Artă, criticul de artă Doina Păuleanu, referindu-se la demersul iniţiat de Şerbana Drăgoescu de a promova lucrările tatălui său, o prezenţă discretă care, în timpul vieţii, a rămas necunoscut publicului şi criticilor. Lucrările cu tematică marină, inspirate de ţărmurile Mării Negre, îşi găsesc un loc binemeritat pe simezele muzeului constănţean. „Radu Drăgoescu a trăit din plin aventura sudului, pe care au simţit-o toţi marii artişti ai acestei perioade. Pentru el, sudul a fost Balcicul aşa cum a fost pentru atîţia artişti. Aici a intrat în legătură cu mirajul acestui spaţiu de lumină şi culoare care i-a format viziunea“, a apreciat criticul de artă Doina Păuleanu.

La eveniment au luat parte muzeografele Eugenia Antonescu, soţia unuia dintre cei mai distinşi intelectuali, Iulian Antonescu - de la Muzeul Naţional de Artă a României - şi Mihaela Varga. Eugenia Antonescu a mărturist că este deosebit de mîndră şi măgulită că a putut cunoaşte o familie deosebită de artişti intelectuali de origine boierească. Mihaela Varga s-a ocupat de editarea lucrării „De la pictură la şah şi invers“, care poartă titlul unui articol scris de însuşi Radu Drăgoescu, acesta publicînd, în timpul vieţii, peste 300 de articole dedicate şahului artistic. Textele cuprinse în acest volum au fost scrise în limba franceză şi au fost traduse de către fiica sa, Şerbana Drăgoescu. Omul de cultură Mihaela Varga, care a prezentat un parcurs biografic al artistului, a specificat că Radu Drăgoescu este al doilea artist plastic din familie, mama sa, Aida Petrarian, dedicîndu-se picturii. De altfel, în 2001, a fost deschisă, la Muzeul de Artă din Craiova, o expoziţie de pictură intitulată „Trei generaţii“, care a reunit lucrărilor celor trei artişti din familie: Aida Petrarian, Radu Drăgoescu şi Şerbana Drăgoescu. În semn de respect pentru memoria tatălui său, Şerbana Drăgoescu a decis să dăruiască anual - pînă în 2014, cînd se va împlini un veac de la naşterea sa -, un premiu pentru compoziţia şahistică. Anul acesta, premiul, constînd într-un tablou, i-a revenit unui constănţean, Stelian Lambă.

Radu Drăgoescu s-a născut la Paris şi a urmat, între 1932 şi 1936, cursurile Academiei de Pictură-Sculptură Julian din Paris, iar în 1939, a fost licenţiat în Litere şi Filosofie la Universitatea din Bucureşti. Avînd o „origine nesănătoasă“, în ţară, Radu Drăgoescu s-a ţinut deoparte de mediile artistice. Totuşi, datorită participării cu lucrări la expoziţiile de grup, în 1951, acesta a devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici. În 1976, şi-a deschis prima expoziţie în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, iar în 1978, a expus alături de fiica sa. „Radu Drăgoescu a fost un om de mare de calitate şi un mare pacifist. Trăind toate ororile războiului, refugiile sale au fost pictura, şahul şi familia“, a spus omul de cultură Mihaela Varga.

Muzeul de Artă deţine în patrimoniu o lucrare care a aparţinut Muzeului din Balcic. În contextul acestei expoziţii retrospective, Şerbana Drăgoescu donează cinci lucrări Muzeului de Artă. „Muzeul acesta este unul dintre cele mai frumoase din ţară. Sînt legată de el în mod special, pentru că aici am deschis două expoziţii personale. În al doilea rînd, tatăl meu şi cu mine am iubit foarte mult marea. Am stat mult la Constanţa şi mai mult la Costineşti. Cele mai multe tablouri din această expoziţie care reprezintă marea au fost realizate la Costineşti“, a declarat fiica artistului Radu Drăgoescu. Expoziţia găzduită de Muzeul de Artă din Constanţa include şi o tapiserie dedicată de Şerbana Drăgoescu tatălului său, intitulată sugestiv „Ecce homo“.