Radu ex-„O-zone” nu ţine cont de... superstiţii

Radu, fostul component al trupei „O-zone”, se numără printre artiştii care nu cred în… superstiţii. Artistul a revenit pe piaţa muzicală cu un nou proiect, intitulat „ Mr.&Ms.”, un duo format din Radu şi Ana, soţia sa. Videoclipul primului single al grupului, intitulat „ Love Is Not A Reason To Cry”, a fost lansat vineri seară, într-o emisiune de televiziune, Radu neţinînd cont de faptul că se afla într-o zi de 13…

„Love Is Not A Reason To Cry” este primul single al trupei „Mr.&Ms., piesa ocupînd poziţia 48 în „Nielsen Top 100” după numai cinci zile de difuzare şi devenind, astfel, una dintre melodiile cu cea mai rapidă urcare în acest clasament.