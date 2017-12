Dinu Patriciu a contrazis ieri, într-un comunicat de presă, afirmaţiile lui Radu F. Alexandru (PLD) privind intenţia sa de a controla acţiunile premierului, arătînd că senatorul are “un deosebit dar al scornelii“: "Radu este de profesie scenarist de film. În această calitate are multă imaginaţie şi un deosebit dar al scornelii. De data aceasta a dovedit că nu îşi cunoaşte personajul. Dacă aş fi avut această discuţie, i-aş fi spus, cu siguranţă, ora 7 dimineaţa. Ca orice întreprinzător, mă trezesc devreme şi am multă treabă". Senatorul Radu F. Alexandru, lider al PLD, a relatat, duminică, la Constanţa, o discuţie pe care ar fi avut-o în anul 2002 cu omul de afaceri Dinu Patriciu, care i-ar fi spus că vrea un premier care în fiecare dimineaţă să vină la el acasă să îşi bea cafeaua şi să vadă ce au de făcut: “Eram la Dinu acasă, cu un coleg, şi eu i-am reproşat că îi împinge în faţă pe oamenii ăştia - un Ludovic, un Crin - să atace în permanenţă partidul. L-am întrebat de ce nu iese el să facă aceste declaraţii şi să preia controlul. Dinu m-a privit cu îngăduinţă şi a zîmbit. Mi-a spus că nu vrea să ajungă prim-ministru, ci vrea ca, în fiecare dimineaţă, premierul să vină la el acasă, la ora 9.00, să îşi bea cafeaua şi să vadă ce au de făcut“. În opinia fostului senator liberal, acest lucru demonstrează faptul că premierul Călin Popescu Tăriceanu este o "marionetă" a prietenului şi partenerului său de afaceri Dinu Patriciu. La aceeaşi întîlnire, fostul ministru Gheorghe Flutur l-a caracterizat pe premier ca fiind "prizonierul" lui Patriciu.