Radu Fornea şi-a investit banii în... călătorii

Radu Fornea, unul dintre membrii trupei „K1”, are o mare pasiune: călătoriile. Atunci cînd are timp liber şi o sumă consistentă de bani, obţinută, de cele mai multe ori, în urma concertelor, interpretul călătoreşte. „Îmi place să călătoresc! Oriunde în lume, unde poţi cunoaşte oameni şi locuri noi. Din România, care este o ţară de vis, pînă în Golful Hudson, m-a ajutat bunul Dumnezeu să văd ceva locuri şi nu mă opresc!”, a mărturisit solistul. De altfel, călătoriile sînt puţinele lucruri în care Radu Fornea şi-a investit banii şi timpul. „Toată viaţa este o mare călătorie şi am ajuns la concluzia că este printre puţinele lucruri bune în care mi-am investit veniturile ultimilor 10 ani, de cînd îmi cîştig pîinea singur”, a declarat artistul.