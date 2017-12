Radu Jude a câştigat „Inima oraşului Sarajevo”

Cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Radu Jude, „Toată lumea din familia noastră”, a fost distins, sâmbătă, cu „Inima oraşului Sarajevo”, Marele Premiu al celei de-a XVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo, desfăşurat între 6 şi 14 iulie.

Filmul lui Radu Jude tratează cu umor povestea tristă a unui tată şi a fiicei lui, care vor să petreacă împreună o vacanţă ca-n rai, dar sunt prinşi în iadul relaţiilor de familie de pe pământ. În rolurile principale, cinefilii îi pot vedea pe Şerban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Mihaela Sîrbu şi Gabriel Spahiu, cu participarea extraordinară a actorilor Tamara Buciuceanu-Botez, Stela Popescu şi Alexandru Arşinel.

„Toată lumea din familia noastră” a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin de anul acesta. Filmul premiat la Sarajevo este cel de-al doilea lungmetraj al lui Radu Jude, după „Cea mai fericită fată din lume”, care a obţinut premiul CICAE la Berlinală, în 2009.

Marele Premiu câştigat de Radu Jude nu a fost singurul premiu al cineaştilor români la Sarajevo. Astfel, Bianca Oana este co-autoarea scenariului filmului „Turn off the Lights” care i-a adus Ivanei Mladenovic „Inima oraşului Sarajevo” pentru cel mai bun documentar. De asemenea, scurtmetrajul „Tatăl meu e cel mai tare”, de Radu Potcoavă, a primit un premiu special al juriului, iar proiectul „Totonel”, de Alexander Nanau, a obţinut menţiunea specială a juriului din secţiunea „Work in Progress”.