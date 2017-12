Radu Mazăre - un primar nonconformist, o vacanţă exotică

În lume există numeroase destinaţii atractive care pot oferi adrenalină... pentru toate gusturile. Este cunoscut faptul că primarul Constanţei, Radu Mazăre, este un pasionat al vacanţelor exotice, dar în care, musai, trebuie să se facă sport. După Brazilia, Venezuela sau Argentina, Mazăre a ajuns într-o nouă destinaţie exotică de vacanţă, împreună cu fiul său, Radu Mazăre Jr. şi fratele său, Mihai Mazăre. Pasionat al sporturilor pe apă, Mazăre s-a orientat spre o zonă în care să poate face kiting sau, cum îi place să spună, „să se dea cu zmeul“. Însă, după cum a afirmat, de această dată, destinaţia de vacanţă a fost aleasă de fiul său. „L-am pus să caute pe internet şi să găsească o zonă unde bate vîntul puternic. După mai multe căutări a ales Vietnam şi Cambodgia“, a spus primarul Constanţei. Drumul spre aventură al bărbaţilor Mazăre a început la Bangkok, în Thailanda, unde au aterizat după un zbor istovitor. Deşi în vacanţă, primarul nu a putut să nu observe detalii de infrastructură. „Nu am văzut aşa ceva nicăieri pe unde am fost în lumea asta. Au cîte două, trei autostrăzi suprapuse, peste care mai trece şi un tren de viteză. Sînt peste noi cu mult“, apreciază Mazăre. Dar nu Bangkok a fost ţinta celor trei Mazăre, ci Vietnam şi Cambodgia, unde sperau să prindă cît mai multe zile de dat cu zmeul. „Am cărat 60 de kilograme de echipament cu noi prin Vietnam şi Cambodgia şi nu am apucat să facem kiting decît o singură zi, pentru că în restul zilelor nu a bătut vîntul“, spune Mazăre, care va vorbi despre această vacanţă în emisiunea „Star Zone“, difuzată în această seară, la Neptun TV, cu începere de la ora 21.30. Mazăre nu a ajuns în Vietnam şi Cambodgia prin intermediul vreunui pachet turistic oferit de vreo agenţie, ci a plecat în vacanţă pe cont propriu. „De obicei, nouă ne place să simţim şi să vedem cum trăiesc oamenii acolo unde mergem. Pachetele turistice nu sînt pe placul nostru, pentru că, într-un astfel de caz, ghidul te duce pe două-trei trasee cu fundiţă roşie şi gata“, a spus Mazăre. La Neptun TV, în emisiunea “Star Zone”, din această seară, Mazăre şi Mazăre junior vă vor povesti cum au supravieţuit vietnamezii războiului cu americanii, cum au tras ei cu arme exact din perioada acelui război, ce gust au tarantulele sau cauciucul mîncat direct din copac. După cum spune primarul, mîncărurile din acea zonă sînt foarte gustoase şi foarte ieftine. „Cu 7 dolari mănînci de te saturi. Oriunde te-ai duce în Europa, la o masă chetuieşti cel puţin 20 de euro. Apropo, nouă nu ne place să mergem să mîncăm la restaurante. Este mai interesant să mîncăm din produsele pe care gazdele vacanţelor noastre le comercializează pe stradă“, spune Mazăre. Primarul Constanţei se declară impresionat de tot ce a văzut, atît în Vietnam, cît şi în Cambodgia, iar în emisiunea din această seară, de la 21.30, dezvăluie din aventura pe care a trăit-o în Delta Mekong, din Cambodgia, de exemplu, dar şi alte detalii din vacanţa sa, cu adevărat exotică.