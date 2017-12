Radu Mazăre a ciocnit un pahar de șampanie cu persoanele cu dizabilități

02:28:49 / 04 Ianuarie 2015

Un lucru bun ...

... sa organizezi pentru acei oameni greu incercati de viata o petrecere de revelion ... insa chestia cu "a vizitat oameni dragi sufletului sau" este pentru fraierii care, din pacate, inca mai cred ca acestui personaj ii pasa de cineva in afara de contul din banca ...dar pentru locuitorii acestui oras ce ati organizat? astia de muncim ca prostii si platim de ne uscam taxe, impozite si facturi imense la intretinere? noi ce suntem, doar vaca ta de muls? ... Chiar nu ai fost in stare (din pacate nu ti-a sugerat nimeni) sa organizezi MACAR UN FOC DE ARTIFICII pentru acest oras ... desi ai promis in scris (in scrisoarea trimisa constantenilor) ca o vei face ... ne-ai aburit cu vrajeli ca un Carnavalion ar costa 500.000 de euro si ca nu poti da atatia bani ("nu cred că e normal să dăm jumătate de milion de euro ca să organizăm un Carnavalion pentru trei ore, chiar mi se pare că ne batem joc de bani” - citat din Suleyman) ... bai nene, tu chiar ce crezi imbecili pe toti? cum sa coste o petrecere atatia bani cand Sydney a platit banii astia pentru o organiza unul dintre cele mai frumoase spectacole de artificii de pe planeta? Cand primaria capitalei a platit 200.000 de euro pentru acel mega concert din Piata Constitutiei? Cat e pretul real si cu cat se umfla de fapt facturile pe care trebuie sa le deconteze constantenii? P.S. Multumiri ONG-ului care a organizat un frumos foc de artificii la trecerea in 2015 in parcul din fata Teatrului Oleg Danovski, care a oferit un pahar cu sampanie si care a facut efortul de a-i aduce pe cei de la Proconsul, dovedind ca se poate si ALTFEL ... comentariu sters si postat a 2-a oara -