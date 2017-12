Radu Mazăre a luat lecții de kyokushin!

11:46:52 / 27 August 2014

Pentru Bruce Lee

S-o crezi tu ! Doar mafia PD L va face parnaie astia ciuma rosie plus Voiculescu ies din prima saptamana a presedentiei boului de Ponta ! Iar tara va muri in continuare de foame condusa de Haznaua 3 ! Fraierii se vor excita ascultand abjectiile lichelei de Badea iar pensionarii vor eisi in strada cerand salvarea averii lui Voiculescu. neam de slugi