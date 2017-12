Radu Mazăre a luat Lumină din campusul Henri Coandă

01:18:59 / 22 Aprilie 2014

Nici cu Chiru, dar si cu Mazare...

Mazare e un bun vanator de voturi. El stie ca ai cadea in ridicol sa-l critici ca a facut case la saraci, si pe asta se si bazeaza "binele in fata, interesul in spate". Cine poate sa-i scoata ochii ca a dat case la saraci? Cei de la Henry Coanda il vor vota cat timp vor respira. De ce sa cumperi voturi doar pt moment cu galeti, mici si pixuri !?, mai mine dai 250 euro pe mp si le cumperi de tot (pe banii constantenilor bineinteles).De asta Mazare e magar, sa castige lumea este ok, dar daca el nu castiga, atunci nu se mai face. Cum am mai spus, vanator bun. Si nu ocheste voturi putine, face acolo unde vin voturi multe. Si ca sa-mi arate mie si altora ca mine ca ne inselam, cu camerele dupa el o sa faca si fapte care n-aduc voturi ca de.. Mazare e ca shaworma, uns cu de toate. Si cu spaga.. teoretic ai luat, practic nu se poate demonstra (DNA-ul a dat-o grav in incompetenta in cazul asta) Impropriu spus "spaga", partea "cezarului" mai bine. Ca vrea sa faca din Mamaia locul de pelerinaj al curvelor, jucatorilor de noroc si involuntar al drogatilor si dealerilor de droguri, sunt fapte care o sa-i atraga numai probleme si nenorociri in viata asa cum si el atrage in vietile altora promovand decadenta in Mamaia. Sunt fapte opuse cu construirea de case ptr saraci. Sper sa-si dea seama ca e mai placut sa vedem case ptr saraci decat infrastructura propice prostitutiei, jocurilor de noroc si drogurilor in Mamaia. Vrem sa traim frumos dle Mazare. Nu vrem sa ne simtim in Mamaia ca in Brazilia, Las Vagas (tot respectul pt ei). Vrem sa ne simtim ca la noi acasa, se pot investiti bani cu bun gust si decenta.