Radu Mazăre a scăpat de controlul judiciar în dosarul „Henri Coandă“

08:47:00 / 08 Decembrie 2016

Incredibil

Neterminatul asta a bagat tiganii in miezul orasului in loc sa-i deporteze pe la marginea Constantei. Infractionalitatea a crescut enorm in acea zona. Doar un retardat sau un imbeciloid a putut lua o asemenea decizie sa faca containere in miezul orasului pentru unii care trandavesc toata ziua si dau in cap. Mie imi pare rau ca reptila n-a mai avut voie sa candideze pentru ca vroiam sa simta cu adevarat esecul la alegeri. Acum il mai prindeti din parti, fuge din tara si mai prindeti-l voi