Radu Mazăre, cercetat în arest la domiciliu. El a demisionat astăzi din funcția de primar al Constanței

11:07:00 / 22 Mai 2015

pt Nicu

Care taxe si impozite vin in Constanta? De ani de zile Mamaia produce mil de euro la negru pt baietii din gasca lui. E admisibil sa lasi Cta fara strazi, fara investitii, sa nu sarbatoresti ziua orasului pt ca nu ai bani si sa cheltuiesti milioane in Mamaia? E primar in Mamaia sau Constanta? Ne lasa pe noi in oras in mizerie si duce toti banii nostri ( din taxe si impozite --- cele mai mari si multe din Romania ) in Mamaia. Dupa care se incaseaza profitul de gasca de mafioti evazionisti. Esti fericit Nicule?