Radu Mazăre: „Este o apologie a frumuseţii româneşti”

UN TOREADOR CARISMATIC: RADU MAZĂRE! Surpriza festivalului, propusă de nonconformistul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost „devoalată” chiar de vineri, în prima zi a Fashiontv Summer Festival. Primarul Constanţei, declarat cel mai fashion om politic din România, în 2009, la Gala Fashiontv Awards, a impresionat publicul printr-o ţinută de toreador de culoare mov, care i-a pus perfect în valoare alura de model. De altfel, designerul Cătălin Botezatu, care a semnat ţinuta, a spus, la finalul prezentării: „A fost onorant pentru mine să am cel mai bun model şi cel mai bun primar din România în prezentare”. Printre spectatori s-au aflat şi mama primarului Radu Mazăre, Gabriela, fratele său, Mihai, dar şi viceprimarul Gabi Stan, membru în juriul Miss Litoral.

ELOGIU ADUS FRUMUSEŢII. Prima colecţie de modă a festivalului, „El Torero”, emanând forţă şi masculinitate, a încântat privirile, în special pe cele ale domnişoarelor şi ale doamnelor. Nonconformistul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a şi spus, la finalul prezentării, că le dedică acest festival. „Este o mare bucurie pentru mine acest festival, care este dedicat tuturor femeilor din România. Este dedicat celor care urcă pe scenă, celor care privesc, celor care sunt domnişoare, care sunt mame, care sunt bunici. Este o apologie a frumuseţii româneşti. Vreau să le mulţumesc celor care ne-au ajutat: tuturor patronilor de hoteluri, de restaurante, de cluburi. Este un eveniment susţinut aproape în totalitate de privaţi”, a spus Radu Mazăre.

După ce a coborât de pe podium, Radu Mazăre a urmărit, „din prima linie”, „proba de foc”, cea a costumelor de baie a superbelor fete care au concurat pentru titlul de „Miss Litoral”, dar şi preţioasele colecţii vestimentare. Spre finalul serii, carismaticul primar s-a lăsat fotografiat alături de sute de turişti de toate vârstele: copii, cupluri tinere, dar şi pensionari, care i-au admirat impunătorul costum. „Cătălin (n.r. Botezatu) a avut două colecţii. Când am discutat cu el, acum o lună şi jumătate, mi-a spus că are o colecţie de aviator şi una de toreador. Mi-a spus să aleg şi am optat pentru colecţia asta. Se şi potriveşte, sincer să fiu. E o atitudine bărbătească, demnă. În viaţă contează extraordinar de mult atitudinea”, a spus Radu Mazăre.

RAFINAMENT, ELEGANŢĂ, CREATIVITATE. Prima seară a Fashiontv Summer Festival a continuat cu momente de graţie şi de rafinament ale texturii şi culorilor, un moment special fiind cel oferit de creatoarea de modă constănţeană Marcela Cuzic, care a impresionat cu două colecţii: „Poseidon” şi „Jungle”. În prima seară, pe podium au mai fost prezentate colecţiile Bien Savvy - „All Black”, Ego Man’s Fashion Concept - un elogiu adus anilor ’70-‘80, „Wanda’s Dream” - „Metallic Summer”. Au urmat Cristina şi Izabela Purdescu, brandul Impero Couture, iar în încheiere, publicul s-a delectat cu o colecţie haute-couture realizată de Cătălin Botezatu pentru G.H. Mumm.

FASHION PARTY. Între prezentările de modă şi concursul Miss Litoral au fost inserate diferite momente oferite de Tribute Club, Jezoo, Office Club şi Crema Club. Seara din piaţeta Cazinoului s-a încheiat cu Fashiontv Party, susţinută de „ultimii sosiţi”, Crema Club.

Şi cea de-a doua zi de festival a fost „condimentată” cu evenimente pe placul iubitorilor de modă. Seara a fost deschisă de cele 28 de fete încântătoare, aflate în cursa pentru cucerirea titlului de Miss Litoral. Programul serii a continuat cu o îmbinare armonioasă de prezentări de modă, decernări de premii pentru cele mai fashion locaţii de pe litoral şi, bineînţeles, probe ale concursului Miss Litoral.

FASHIONTV SUMMER AWARDS. Astfel, în cadrul galei Fashiontv Summer Awards, au fost decernate premii pentru: cea mai fashion plajă - Ocean View, cel mai fashion beach lounge - Crush, cel mai fashion beach caffe & restaurant - Crazy. S-au mai acordat: premiul special pentru restaurantul Kazeboo, premiul pentru cel mai fashion club de pe litoral - The Office Mamaia, premiul pentru cel mai spectaculos show de club - Bellagio Club, premiul pentru cea mai rapidă ascensiune a unui club de pe litoral - Crema Summer Club, premiul pentru cel mai fashion hotel de patru stele - Golden Tulip, premiul pentru cel mai bun program de entertainment - Hotel Central, premiul pentru cel mai fashion complex rezidenţial de pe litoral - Summer Land. Un alt premiu special a fost acordat celor de la Swimmers Club România din cadrul Palm Beach Hotel, iar premiul pentru cea mai fashion prezenţă feminină de pe scena politică românească a fost obţinut de Ramona Mănescu.

Colecţiile prezentate au purtat marca eleganţei şi bunului gust. Graţioasele manechine au defilat pe scenă în ţinute din colecţiile Adrianei Agostini, Iuliei Dima, Andreei Boariu, Izabellei Balint, Veronicăi Frişan, Andreei Dogaru şi brand-ului BSB.

Miss Litoral, câştigat de o băimăreancă

Finalul mult aşteptat al concursului de miss le-a adus în atenţia publicului, pe lângă marea câştigătoare a titlului Miss Litoral, Liana Coman, şi pe: Miss Cosmote - Alexandra Badea, Miss Turism - Ana Maria Oprea, Miss CanCan - Marcela Dănăilă, Miss Mamaia 2011 - Paula Pop, Miss Cap Aurora - Eliza Brănişte, Miss Saturn - Anca Biliuţă, Miss Mangalia - Cristina Popirtac, Miss Olimp - Ana-Maria Dincu, Miss Venus - Ruxandra Jiman, Miss Neptun - Mădălina Pop, Miss Costineşti - Giulia Gaga, Miss Eforie Nord - Andreea Panea, Miss Eforie Sud - Andra Cristea, Miss Constanţa - Diana Gruiţă, Miss Năvodari - Maria Iacob şi Miss Jupiter - Alice Lungu.

Liana Coman, fericita câştigătoare a titlului Miss Litoral, în vârstă de 18 ani, are 1,80 m înălţime şi este din Baia Mare. „Mi-a plăcut pregătirea din spatele caravanei şi spiritul de competiţie pe care îl impunea evenimentul şi care, în final, ne-a păstrat prietene”, a spus tânăra. Liana este studentă în anul al II-lea la Facultatea de Medicină şi îşi petrece timpul liber jucând tenis, citind şi ieşind prin oraş.

Evenimentul a fost întregit de recitalul Sofiei şi de momentele artistice susţinute de cluburile Fratelli, Gaia şi Bellagio.

