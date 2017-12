Radu Mazăre, invitat în SUA Americanii, interesați să investească miliarde de dolari în Portul Constanța

09:49:37 / 04 Februarie 2015

e ceva necurat la mijloc

Dl Mazare care a declarat recent ca nu-l mai intereseaza Portul Constanta , se dovedeste subit preocupat de " investitii " adica de ceva spaga si comisioane . Ce fel de investitori sunt respectivii care nu sunt cel putin curiosi sa vada cum arata Portul Constanta si probabil ca n-au bani sa-si plateasca deplasarea si cazarea in Romania ? Si mai e o problema : daca va primi aprobarea de plecare , cum se va duce imbracat , in uniforma germana sau cu bereta rosie si costum specific revolutionar ? Dl Mazare a reusit sa ne demonstreze ca nu se pricepe decat la investitii personale in afacerile din Mamaia ( si altele ) si in cartierul tiganesc din Tomis Nord , realizare pentru care e la dispozitia DNA . Sa speram ca Dna Kovesi nu va face greseala de a-i aproba plecarea ca sa se repete cazul Nicusor Constantinescu .