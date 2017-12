Radu Mazăre merge cu bicicleta la Primărie

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a renunţat la maşină şi a decis să se deplaseze cu bicicleta atunci când merge la Primărie. Motivele sunt mişcarea şi economia. “Acum mă gândeam că, dacă tot se face benzina 7 lei, să merg ziua la birou cu bicicleta şi numai seara, când merg la club, la gagici, să merg cu Jaguarul sau cu celelalte maşini. Acum este prea frig afară şi nu pot să ies să fac kiting, nu pot să merg cu jetul, nu pot să fac nimic şi atunci am dat-o pe bicicletă”, a declarat Radu Mazăre. Îmbrăcat “sport” şi cu şapcă pe cap, Radu Mazăre a pornit ieri, de la locuinţa sa din staţiunea Mamaia, către Primărie. El a mărturisit că s-a antrenat la sfârşitul săptămânii trecute şi că este pentru a treia oară când se duce la birou pe bicicletă. “Ieri am făcut 30 şi ceva de kilometri pe la Adamclisi, pe dealuri, printre gâşte, printre raţe. Iar de vreo trei-patru zile vin cu bicicleta la serviciu”, a spus primarul. El povesteşte că şi-a ales cu atenţia bicicleta atunci când a cumpărat-o, dar recunoaşte că mai are nevoie şi de o cască pe care intenţionează să o achiziţioneze. “Am cerut bicicleta cu cea mai moale şa, am şi o pereche de pantaloni cu silicon pe dedesubt că, dacă am fundul mic, mă dor oasele. Dar te obişnuieşti cu orice. Ieri, când am fost la Adamclisi, la o vale am prins 40-45 de kilometri la oră şi mi-am dat seama că îmi trebuie cască. După ce îmi termin serviciul la Primărie mă duc să-mi cumpăr cască”, a mai spus Mazăre. Primarul a afirmat că bicicleta l-a costat 5.500 de lei. Radu Mazăre consideră că există două mari dezavantaje pentru angajaţii Primăriei dacă el merge zilnic cu bicicleta la serviciu, pentru că acum poate observa şi mai bine problemele din oraş. \"O să-i pun pe angajaţii Primăriei să pregătească proiecte pentru a face piste de biciclete şi mă gândeam, spre exemplu, ca pe bulevardul Mamaia să facem pistă pe scuarul verde din mijloc. După fiecare tură de bicicletă prin oraş, pun mâna pe telefon şi le spun viceprimarilor problemele pe care le găsesc, pentru a le rezolva cât mai rapid. Îi îndemn pe constănţeni să se dea cu zmeul, îi îndemn de mult să facă sport. Mişcarea este foarte importantă”, a explicat Radu Mazăre.