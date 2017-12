Radu Mazăre, nemulțumit de ce se întâmplă în PSD

19:44:24 / 21 Ianuarie 2015

Cine vorbeste despre onoare?

In conditiile in care "onorabilul" primar al Constantei a promis nu o data ca va pleca din aceasta functie, o data in 2009 si a doua oara acum, dupa alegerile pentru prezidentiale? Si de fiecare data a dat-o cotita? - comentariu sters si postat a 2-a oara - P.S. Nu am injurat si nu am mintit cu nimic in am spus mai sus ... de ce se sterg comentariile care spun adevarul?