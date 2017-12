Radu Mazăre, primarul „007”

„Mazăre... Radu Mazăre!”. Este replica ce a stat pe buzele sutelor de curioşi care au participat, ieri seară, la deschiderea unui magazin de articole sportive din Constanţa. Intrarea spectaculoasă pe care primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi-a făcut-o la tăierea panglicii inaugurale a captat atenţia celor câteva sute de invitaţi şi proaspeţi clienţi, care l-au văzut pe primarul „007” coborând, printr-o trapă, din tavanul magazinului, pe o frânghie, în acordurile piesei „Skyfall”. Apariţia surprinzătoare a primarului, în stilul... James Bond, îmbrăcat „la patru ace”, în costum negru cu papion şi mănuşi din piele, purtând un trandafir roşu între dinţi, pe care l-a oferit unei frumoase şi elegante domnişoare, a declanşat ropote de aplauze.

La momentul inedit oferit de Radu Mazăre, care i-a ţinut în suspans pe toţi cei prezenţi, au asistat şi numeroase personalităţi din lumea sportului, printre care înotătorul Răzvan Florea sau pugilistul Ionuţ Gheorghe sau, din lumea politică, deputaţii Mădălin Voicu şi Manuela Mitrea, senatorul Mircea Banias, viceprimarii Gabriel Stan şi Decebal Făgădău, dar şi candidaţii în colegiile constănţene pentru posturile de deputaţi şi senatori, şi Remus Cernea.

ELEGANŢĂ, SUSPANS, ACŢIUNE Primarul Radu Mazăre este cunoscut ca fiind un împătimit al sporturilor, mai ales al celor extreme, de care nu s-a dezis nici de această dată. Eleganţa şi sportul merg mână în mână, după cum a demonstrat mondenul primar, care îi încurajează pe constănţeni să facă multă mişcare, atât din motive de sănătate, cât şi estetice. „Sportul trebuie să fie pentru noi toţi o filosofie de viaţă. Deschid cu mare plăcere acest magazin. De obicei nu-mi place să particip la deschideri şi la momente festive de acest gen, dar de data aceasta am făcut-o din toată inima, pentru că sportul ne ajută să ne menţinem tineri, atât la trup cât şi la minte”, a declarat publicului primarul Radu Mazăre.

După ce a urcat pe scenă alături de numeroşi sportivi constănţeni de toate vârstele, pe care i-a încurajat şi felicitat pentru performanţe, Radu Mazăre le-a declarat jurnaliştilor că sportul, împreună cu fetele şi cu noţiunea de risc reprezintă cea de-a doua lui... filosofie, prima fiind dezvoltarea Constanţei. „Am două filosofii. Una este concentrată, e Constanţa, iar a doua este mai extinsă, respectiv sportul, riscul şi femeile. Eu fac sport zilnic şi mi-aş dori ca toată lumea să procedeze la fel. Ţinuta o am în recuzită, pentru că eu am mai pozat în James Bond... Inclusiv ceasul este la fel ca al agentului 007. Pentru această coborâre m-am antrenat cam vreo jumătate de oră. Am făcut alpinism când eram copil. Doar fotbal nu am făcut!”, a spus zâmbind Mazăre.